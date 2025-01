Adson em jogo do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 25/01/2025 21:40

Rio - O Vasco informou que Adson e Estrella passaram por cirurgia nesta quinta e sexta-feira, respectivamente. De acordo com o Cruz-Maltino, a dupla mantém o cronograma determinado pelo Departamento de Saúde e Performance (DESP).

O atacante Adson já retornou para dar continuidade ao tratamento e realizar os treinos. Já o meio-campista Estrella voltará neste domingo (26).

Cabe lembrar que Adson sofreu uma fratura na tíbia da perna direita e passou por uma cirurgia no início de setembro de 2024 para colocar uma placa de fixação com o objetivo de corrigir a lesão. Nos testes de pré-temporada, o jogador relatou que sentia a placa "raspar na perna" conforme realizava determinados movimentos, algo que pode acontecer com procedimentos como esse.

Estrella, por sua vez, travou o joelho direito durante uma partida contra o Botafogo, no dia 29 de junho do ano passado, e passou por cirurgia. Recentemente, ele se queixou de um estalo no local. Com isso, foi submetido a uma artroscopia.