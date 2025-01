Serginho, do Vasco, em ação contra o Bangu pelo Carioca - Matheus Lima/Vasco

Publicado 24/01/2025 13:11 | Atualizado 24/01/2025 13:44

Rio - O atacante Serginho deve deixar o Vasco em breve. De acordo com o "ge", o atacante recebeu uma oferta do Fatih Karagumruk, clube da segunda divisão da Turquia, e tenta costurar um acordo para rescindir seu contrato com o Cruz-Maltino.

Os turcos ofereceram contrato de um ano e meio para Serginho, tempo maior do que o vínculo dele com o Vasco, que vai até dezembro. Além do período mais longo, a chance de jogar mais também atrai o atacante, que está fora dos planos de Fábio Carille.

Comunicado da proposta, o presidente Pedrinho afirmou ao jogador e seus representantes que não dificultará a saída. As partes buscam uma solução para sacramentar a rescisão, o que deve acontecer em breve.

O principal ponto de debate é a questão financeira. Serginho ainda tem R$ 900 mil a receber de luvas do Vasco, que também deve 10% do valor do contrato ao empresário do atacante.

Serginho coleciona 17 jogos e dois gols com a camisa do Vasco, sendo um deles na última rodada do Brasileirão de 2023, quando o clube confirmou sua permanência na Série A. No ano passado, foi emprestado ao Criciúma.