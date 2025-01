Paulinho vibra após marcar o primeiro gol do Vasco em Manaus - Matheus Lima / Vasco

Publicado 24/01/2025 08:00 | Atualizado 24/01/2025 08:14

Rio - O Vasco venceu pela primeira vez em 2025. No primeiro jogo com o time principal, o Cruz-Maltino bateu o Madureira por 2 a 0 , nesta quinta-feira (23), em Manaus, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. O destaque da partida ficou pela boa atuação do meio-campo, que conduziu o resultado.

O meio-campo formado por Tchê Tchê, Jair, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira brilhou. Um dos reforços para a temporada, Tchê Tchê foi participativo na parte ofensiva e deu assistência para Paulinho abrir o placar. Coutinho também criou oportunidades, assim como Payet, que entrou na etapa final.

Além de Payet, outro gringo também teve boa atuação: Maxime Rodríguez. O suíço, inclusive, tem o futuro incerto no clube e depende da avaliação do técnico Fabio Carille. O Vasco avalia negociá-lo, assim como o chileno Jean David, mas entende que ele se adaptou melhor e deixou a decisão para o treinador.

No primeiro jogo sob o comando de Fabio Carille, o meio-campo do Vasco mostrou controle da posse de bola e conseguiu encontrar soluções na parte ofensiva, mas precisa melhorar as decisões no último terço. O Cruz-Maltino também pecou na precisão das finalizações, mas o saldo foi positivo.

Com o resultado, o Vasco chegou aos seis pontos e subiu para a quinta colocação, sendo o clube grande mais bem colocado na competição. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (26), às 21h (de Brasília), contra a Portuguesa, em São Januário, pela 5ª rodada da Taça Guanabara.