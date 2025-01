Vegetti fez um dos gols na vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 23/01/2025 23:51 | Atualizado 24/01/2025 00:13

Amazonas - O atacante Pablo Vegetti, artilheiro do Vasco no ano passado, iniciou a temporada de 2025, deixando sua marca na vitória sobre o Madureira por 2 a 0. Ao término da partida, o argentino desabafou sobre rumores que ocorrem durante as férias sobre uma suposta insatisfação salarial do centroavante.

"Falaram que eu não iria retornar para o Vasco, que eu pedi um salário astronômico e tudo isso é mentira. Eu sempre respeitei o clube e acredito que também mereça respeito. Só deixarei o Vasco se me mandarem embora", afirmou.

No primeiro jogo com a equipe titular em 2025, o Vasco conseguiu finalmente vencer pelo Campeonato Carioca. Em Manaus, o Cruz-Maltino levou a melhor sobre o Madureira e venceu por 2 a 0. O gols da partida foram marcado por Paulinho, no primeiro tempo, e com assistência de Tchê Tchê, que fez sua estreia, e no fim da etapa complementar com Vegetti.

Com o resultado, o Vasco chegou aos seis pontos e ocupa a quinta colocação, sendo o clube grande mais bem colocado na competição. Na próxima rodada, o Cruz-Maltino enfrenta a Portuguesa, em São Januário, às 21h (de Brasília), neste domingo.