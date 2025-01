Lucas Oliveira em treino do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 22/01/2025 15:17

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Madureira, nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Essa será a estreia do elenco principal na competição e também primeira aparição do técnico Fábio Carille no comando do Cruz-Maltino na temporada.