Daniel Fuzato foi apresentado como o novo goleiro do VascoReprodução/VascoTV

Publicado 21/01/2025 13:59

Vasco nesta terça-feira (21), no CT Moacyr Barbosa. O goleiro, que já atuou duas vezes pelo clube, contra Bangu e Boavista, nos dois últimos jogos do Rio - Daniel Fuzato foi apresentado como novo reforço donesta terça-feira (21), no CT Moacyr Barbosa. O goleiro, que já atuou duas vezes pelo clube, contra Bangu e Boavista, nos dois últimos jogos do Campeonato Carioca , comentou a expectativa que vivia por sua estreia, elogiou Léo Jardim e aprovou suas atuações nos primeiros testes.

"Estava ansioso para conhecer a torcida mais de perto. Infelizmente, o Pablo machucou o dedo. Eu já vinha no meio da temporada, então queria ajudar o time e joguei. Fiz dois jogos, acho que foram bons. Voltei a jogar depois de um tempo parado. Foi importante para mim. Acho que passei no teste (risos)", brincou.

Fuzato, de 27 anos, afirmou que as grandezas de clube e torcida foram o grande motivo de seu acerto com o Vasco. O goleiro também vibrou com a chance de trabalhar com Léo Jardim, em quem vê um espelho.

"A grandeza do Vasco, pela história, pela torcida, e eu acho que a gente joga em alto nível. É impossível a gente querer estar nessa profissão e não ter do nosso lado alta concorrência. Acredito que tenho muito o que aprender com o Léo, e ele já se encontrou muito disponível. Se todos os dias eu trabalhar da melhor maneira possível, ou melhor do que ontem, é cada um empurrando mais ou outro, e quem tem a ganhar é Vasco", disse.

O novo goleiro do Cruz-Maltino iniciou a carreira no Palmeiras e passou quase sete temporadas rodando no futebol europeu. Ele atuou na Roma, da Itália, no Gil Vicente, de Portugal, e no Ibiza e no Eibar, da Espanha. Muita bagagem, mas pouca rodagem.

"Tive a oportunidade de sair muito cedo do Brasil. Foi um bom negócio para o Palmeiras e para mim profissionalmente. Não acredito que tenha um preconceito contra goleiros brasileiros, mas acredito que a Europa vem ao nosso mercado buscando outros perfis."

Veja outras respostas de Daniel Fuzato

Revezamento no elenco



"Acho que é importante a gente estar se preparando diariamente para que quando a oportunidade surja, a gente corresponda da melhor maneira possível."

Convivência com o titular Léo Jardim

"Pude conhecer o Léo um pouco mais perto agora, acho que tem que ser respeitado o trabalho que ele tem feito nos últimos anos, é um goleiro que eu acompanho bastante. Acredito que eu venho aqui para fazer o meu melhor todos os dias, eu costumo falar que a minha disputa é contra eu mesmo. Amanhã eu tenho que vir treinar melhor do que hoje. E eu quero ser mais uma opção para o Carille e, quando a oportunidade surgir, estar preparado para poder ajudar o time."

Concorrência

"Eu acho que é importante a gente ter muita competitividade. Eu acho que isso vai nos ajudar durante o campeonato. Eu acho que é importante a gente ter sempre jogadores de composição, porque a gente conhece o Campeonato Brasileiro."