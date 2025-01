Jean David e Maxime Dominguez - Dikran Sahagian/ Vasco

Publicado 21/01/2025 09:00 | Atualizado 21/01/2025 09:03

Rio - Contratados no ano passado, Jean David e Maxime Rodríguez tem o futuro incerto no Vasco. Os jogadores encontraram dificuldades na adaptação ao futebol brasileiro, não conseguiram se firmar, perderam espaço e podem deixar o clube, segundo o "ge".

O Vasco avalia cada situação e não descarta negociá-los. O futuro dos jogadores vai depender do técnico Fabio Carille, que fará uma avaliação. Internamente, a diretoria vascaína acredita que Maxime Rodríguez rendeu mais e que pode ajudar em mais posições.

Já o caso de Jean David é mais complexo. O chileno, por enquanto, é o único ponta-esquerda do elenco — já que Emerson Rodríguez rescindiu e David está lesionado. Porém, o Vasco vê a venda do jogador como uma boa oportunidade, já que ele tem mercado, por exemplo, no México.

O Vasco gastou cerca de R$ 9 milhões para contratar Maxime Rodríguez junto ao Gil Vicente, de Portugal, enquanto Jean David custou cerca de R$ 8,5 milhões junto ao Toluca, do México. O Cruz-Maltino enfrenta problemas financeiros e busca reforços para 2025.