Lucas Freitas em entrevista coletiva em sua apresentação no Vasco - Reprodução/VascoTV

Lucas Freitas em entrevista coletiva em sua apresentação no VascoReprodução/VascoTV

Publicado 21/01/2025 12:57

Rio - Em manhã/início de tarde reservada para apresentações nesta terça-feira (21), após Maurício Lemos falar pela primeira vez como novo reforço , foi a vez de Lucas Freitas, também zagueiro, iniciar sua trajetória com a camisa do Vasco . O novo camisa 43 do Cruz-Maltino concedeu entrevista coletiva no CT Moacyr Barbosa, comentou sobre suas características e a briga por posição no time titular em 2025.

"Sou um zagueiro leve, de mais mobilidade. Canhoto, gosto de um jogo de posse de bola, de construir mais atrás e ajudar também. Tenho um bom 1x1 e estou feliz demais aqui. O grupo me recebeu super bem, trabalhando bastante para evoluir e continuar crescendo. É motivo de muito orgulho estar aqui", disse Lucas Freitas.

LEIA MAIS: Vasco avalia situação de jogadores e deixa futuro em aberto

O defensor, de 24 anos, terá forte concorrência no setor para a temporada. Além de Maurício Lemos, o Vasco também contratou Lucas Oliveira e tem João Victor desde o último ano.

"Quando a gente chega no Vasco, a gente tem que mostrar. Eu, como todos os outros, tenho que fazer meu melhor e um bom trabalho para jogar. O time é gigante. Estou tranquilo quanto a isso (concorrência). Para estar aqui, hoje, precisei batalhar muito, e nada é em vão. Precisei abdicar de muito para me tornar um jogador do Vasco", destacou o novo reforço do Gigante da Colina.

LEIA MAIS: Vasco acerta rescisão do empréstimo de atacante colombiano

Lucas Freitas chegou ao Vasco em negociação por 50% dos direitos econômicos junto ao Palmeiras, que detém o restante. A transação não teve custos.

Confira outras respostas de Lucas Freitas:

Papo com Carille

"O professor é um cara que estuda bastante a linha de 4 também, a parte defensiva como um todo. Ele nos reuniu, mostrou números. É trabalhar para deixar o time mais tranquilo defensivamente. Com a qualidade que temos do meio para frente, vamos fazer gols. É construir um time sólido para o Vasco fazer um grande ano."

Retorno ao Rio, onde fez base no Flamengo

"Foram cinco anos longe do Rio, aprendi bastante durante todo esse tempo longe de casa. Momentos bons, momentos ruins fizeram eu crescer e me tornar quem sou hoje. No ano passado, fui pro Juventude com a expectativa de jogar desde o início, e acabou que não aconteceu da forma que eu queria. Continuei trabalhando, e graças a Deus terminei o ano como titular. Foi minha primeira oportunidade na Série A tendo uma sequência maior, fiz um bom trabalho."

Escolha pelo 43

"Eu sou zagueiro e tenho um irmão gêmeo, Luan, que está no Paysandu emprestado. Ele sempre usou a 3 na base, e eu sempre usei a 4. Ele é zagueiro pela direita, eu pela esquerda. Então, quando subi para o profissional no Valladolid, em 2020, recebi essa camisa. Isso me marcou: jogar e poder representar também o número dele. Sempre levo essa camisa comigo."

Há pressão por defender o Vasco?

"Por mais que eu tenha feito 24 anos, a gente começa muito novo. E a gente começa a aprender a lidar com a pressão de jogar em um time grande, do tamanho da torcida do Vasco. Muito feliz por estar aqui. (Quero) fazer dar certo e trabalhar bastante para ajudar o clube. Quanto menos gols tomarmos, mais chances de ganhar o jogo. É isso que estamos trabalhando bastante, para fechar mesmo e não tomar gol, ser uma das defesas menos vazadas."