Serginho, do Vasco, em ação contra o Bangu pelo Carioca - Matheus Lima/Vasco

Serginho, do Vasco, em ação contra o Bangu pelo CariocaMatheus Lima/Vasco

Publicado 20/01/2025 10:28

Rio - Com o laboratório nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca enviando a campo elenco alternativo, o Vasco vai definindo com quem contar em 2025. Zé Gabriel, De Lucca e Serginho, trio que retornou de empréstimo, não agradou a comissão técnica nos primeiros desafios e os jogadores e não devem receber oportunidades com Fábio Carille. As informações são do "ge".