Álvaro PachecoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 19/01/2025 18:01

Rio - O Vasco conseguiu uma vitória na Fifa contra o técnico Álvaro Pacheco, demitido no ano passado após comandar o clube apenas quatro jogos. O português tentava receber os salários que teria direito até o fim do contrato, que ia até dezembro, algo em torno de 524 mil euros (R$ 3,5 milhões), mas a decisão foi favorável ao Cruz-Maltino.

No entendimento da Fifa, a demissão rápida do Vasco não prejudicou financeiramente Álvaro, que assumiu o Al-Orobah, da Arábia Saudita, um mês depois. O contrato com os sauditas previa um valor salários maior do que ele receberia se ficasse no Vasco.

A decisão da Fifa foi baseada no Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores. Caso o valor do contrato na Arábia fosse menor do que o do Vasco, o time carioca teria que pagar a diferença ao português, mas não foi o caso. O treinador não tem direito a entrar com recurso contra a decisão da entidade.



Álvaro Pacheco esteve à beira do campo como treinador do Vasco em apenas 360 minutos. Em quatro jogos, foram três derrotas e um empate. Neste período, o clube sofreu a maior goleada da história do clássico com o Flamengo por 6 a 1. Além disso, colecionou números negativos, como 10 gols contra, apenas um marcado e 80 finalizações sofridas.