Brian RodríguezFoto: Divulgação/AFP

Publicado 17/01/2025 19:10

Rio - O Vasco fez uma proposta pela contratação do atacante Brian Rodríguez, do América-MEX e da seleção uruguaia. De acordo com a ESPN, o time carioca ofereceu pouco menos de 5 milhões de dólares (R$ 30 milhões, nas cifras atuais) aos mexicanos.

A proposta está abaixo do valor desejado pelo América. O time mexicano quer pelo menos 10 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões) para negociar o jogador uruguaio.Apesar do Vasco ainda estar longe dos valores desejados, as conversas seguem acontecendo. O interesse cruz-maltino é antigo e surgiu no segundo semestre de 2024.Brian Rodríguez foi peça fundamental para o time de André Jardine na conquista do recente tricampeonato mexicano. Porém, o Vasco aposta no fato do América ter atingido o limite de jogadores estrangeiros no elenco, o que deve forçar saídas.Presença constante nas convocações da seleção uruguaia, Brian Rodríguez disputou 19 jogos pelo América nesta temporada, sete gols marcados e cinco assistências.