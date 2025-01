Vegetti durante a pré-temporada do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 16/01/2025 19:24

Rio - Enquanto os garotos representam o Vasco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o elenco principal segue sua preparação para a temporada. Nesta quinta-feira (16), os comandados por Fábio Carille venceram o Olaria por 3 a 1 em jogo-treino no CT Moacyr Barboza. Lucas Piton, Lucas Melim e Payet fizeram os gols vascaínos.

Fábio Carille iniciou a atividade com um time formado por Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Tchê Tchê, Coutinho; Alex Teixeira e Vegetti. Depois, uma nova equipe foi acionada, com nomes como Puma Rodríguez, Payet, Capasso e Sforza.

O duelo com o Olaria foi o segundo teste do time principal do Vasco desde o retorno das férias. No domingo, a equipe venceu Casimiro de Abreu/Porto Real por 7 a 0.

Enquanto isso, o time alternativo segue atuando nos jogos do Estadual. O próximo compromisso será nesta quinta (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Bangu, em São Januário.