Jair em ação com a camisa do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/01/2025 19:56

Rio - O Vasco deve começar a relacionar alguns nomes do elenco principal para as partidas do Campeonato Carioca. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a tendência é que Paulinho, Jean David, Jair e Máxime Dominguez fiquem à disposição contra o Bangu, nesta quinta-feira (16), em São Januário.

Jair e Paulinho, que se recuperaram de graves lesões recentemente, voltaram a treinar antes do grupo principal e devem jogar pelo menos 45 minutos. No caso de Jean David e Dominguez, não há um tempo determinado, mas a tendência é que também entrem em campo.

A medida faz parte do planejamento da comissão técnica do Vasco, que quer dar minutagem para os jogadores do grupo principal aos poucos. Os próximos na fila são Hugo Moura e Matheus Carvalho, que devem aparecer na rodada seguinte contra o Boavista.

Na estreia no Campeonato Carioca, o time alternativo do Vasco empatou em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário.