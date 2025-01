Mauricio Lemos é reforço do Vasco para 2025 - Reproduço/VascoTV

Publicado 15/01/2025 17:58 | Atualizado 15/01/2025 18:01

Rio - Anunciado nesta quarta-feira (15) , Mauricio Lemos comemorou a oportunidade de defender o Vasco . Em entrevista à "VascoTV", o zagueiro uruguaio exaltou a grandeza do clube e ressaltou que espera um ano vitorioso no Cruz-Maltino.

"Estou muito feliz de estar aqui, um time tão grande no Brasil e no mundo. É um prazer, tenho muita vontade de estar em campo e estar bem para jogar. O que espero e todos os vascaínos esperam é que seja um ano vitorioso para nós, dar o nosso melhor para dar uma alegria para essa torcida", afirmou Mauricio Lemos.





Ele, que defendeu o Atlético-MG nas últimas duas temporadas, vive a expectativa de jogar pela primeira vez em São Januário. Em 2023, a partida entre as duas equipes no Rio aconteceu no Maracanã. Já em 2024, Mauricio Lemos perdeu espaço e não atuou nos dois confrontos entre o Galo e o Cruz-Maltino em solo carioca.

"Sempre falaram muito do caldeirão. Não tive a possibilidade de jogar. Ano passado não joguei, mas estou muito ansioso para poder jogar e sentir essa energia que eles passam", disse o uruguaio.

Mauricio Lemos é o quinto reforço anunciado pelo Vasco para 2025. Antes dele, o clube confirmou a chegada do volante Tchê Tchê, do goleiro Daniel Fuzato e dos zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas.

"Sou um zagueiro que sabe sair jogando de trás, tem uma boa visão do jogo, tenta fazer boas coberturas. Jogo aéreo tenta defender o máximo possível. Botar muita garra e muita dedicação, sempre tentando fazer o melhor para o time", contou o zagueiro.