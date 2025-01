Jogadores do Vasco celebram gol que garantiu a classificação na Copinha - Divulgação / Vasco

Publicado 15/01/2025 14:19 | Atualizado 15/01/2025 14:20



Vasco precisou ficar à frente do placar três vezes para derrotar o Ceará por 3 a 2 e garantir a classificação para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols vascaínos foram de Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André, com Brian e Melk marcando para a equipe cearense.

Com o resultado, o Cruz-Maltino agora espera o vencedor de Flamengo-SP e Ibrachina para saber quem enfrentará por uma vaga nas quartas de final. A partida será no sábado (18).



Como foi o jogo do Vasco



O Vasco abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, Igor Toledo, mas teve pouco tempo para comemorar. Logo aos 13, o Ceará empatou com Brian, numa bobeada da zaga.



Num duelo equilibrado, o Vozão só não virou ántes de ir para o intervalo porque o goleiro Phillipe Gabriel fez grande defesa.



Emoção no fim, com três gols

Na segunda etapa, o Cruz-Maltino voltou a ficar à frente do placar já no fim, aos 36, com um gol contra de Gabriel Rocha. Só que mais uma vez o Ceará empatou pouco depois, aos 41.



Quando parecia que o confronto iria mesmo para os pênaltis, dois minutos depois, André pegou rebote na pequena área para garantir a vitória por 3 a 2.