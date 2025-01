André Balada se aposentou do futebol aos 34 anos e quer ser maratonista - Reprodução de vídeo

Publicado 15/01/2025 13:23 | Atualizado 15/01/2025 13:24

9 km de corrida. Aposentado do futebol no fim de 2024, André Balada tem um objetivo para 2025: correr a meia maratona do Rio. O ex-atacante de Vasco , Santos, Corinthians, Atlético-MG, entre outros clubes, postou nas redes sociais o início dos treinos em sua cidade natal, Cabo Frio, com

"Oficialmente 2025 começou para a minha preparação para a meia maratona do Rio. Resolvi começar aqui em casa , em Cabo Frio, minha terrinha. Aí, 'Meia', estou chegando", disse André, nas redes sociais.



O último clube de André Balada foi a Cabofriense, onde começou antes de se transferir para o Santos, que o revelou profissionalmente. Na cidade natal, ele disputou a Copa Rio.



No ano passado, também esteve na Série A2 do Carioca, pelo America. Ele decidiu se aposentar aos 34 anos e tem participado da gestão do futebol da Cabofriense, com o desejo de ficar à frente de uma futura SAF.