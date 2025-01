Cristiano Ronaldo deve permanecer no Al-Nassr - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 15/01/2025 09:38

ceder 5% da propriedade do clube saudita ao craque português. Cristiano Ronaldo renovará contrato com o Al-Nassr em um acordo milionário. Segundo o jornal espanhol 'Marca', a proposta inclui

Os valores estratosféricos farão com que Cristiano Ronaldo volte a ser o jogador com o maior salário do mundo, podendo chegar a 183 milhões de euros (cerca R$ 1,1 bilhão) por ano.



algumas exigências, inclusive reforçar o elenco para brigar contra o Al-Hilal pelos títulos.

Entretanto, para sacramentar o acordo, o Al-Nassr teria que cumprir compara brigar contra o Al-Hilal pelos títulos. Um dos nomes pedido pelo craque foi o do ex-companheiro de Real Madrid Casemiro , atualmente no Manchester United.

O salário de Cristiano Ronaldo



Caso a proposta de 183 milhões de euros (cerca R$ 1,1 bilhão) seja aceita, isso renderá ao português 550 mil euros (R$ 3,4 milhões) por dia. E, ao mês, seria de 15,2 milhões de euros (R$ 95 milhões).



Cristiano Ronaldo tem vínculo com o Al-Nassr até o meio do ano e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Entretanto, está satisfeito na Arábia Saudita e a tendência é que permaneça.