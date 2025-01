Marcão comanda o Fluminense no início de Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/01/2025 00:51 | Atualizado 16/01/2025 00:53

Rio - Marcão revelou que Manoel assumiu o erro pela expulsão na derrota do Fluminense para o Volta Redonda por 1 a 0 , nesta quarta-feira (15), pelo Campeonato Carioca , no Raulino de Oliveira. O zagueiro levou o segundo cartão amarelo por causa de um empurrão antes de uma cobrança de falta para o Tricolor. O técnico, por sua vez, defendeu o zagueiro e pontou que "o erro é totalmente dividido".

"A gente viu o lance agora. No Campeonato Carioca, o juiz vai expulsar, mas se pega um jogo mais pesado, de Brasileirão ou de Libertadores... Foi um lance de empurrão. Não sei se o menino (do Volta Redonda) toma amarelo também. Mas foi um lance de empurrão, não foi de agressão. Manoel, aqui no vestiário, assumiu o erro. A gente já falou que o erro é totalmente dividido. Quando a gente ganha, ganha todo mundo. Quando a gente perde, perde todo mundo junto. É assim que vamos construir um Fluminense para 2025. A gente errou, perdeu e sábado temos outras chance de recuperar com um bom resultado".

Para a partida desta noite, o Fluminense contou com quatro reforços. Guga, Ignácio e Nonato, que são do elenco principal, se juntaram ao grupo que deu início ao Campeonato Carioca. Além deles, o zagueiro Freytes, que atuou como lateral-esquerdo, fez sua estreia. Apesar desses reforços, o Flu sofreu com um homem a menos e levou um gol de bicicleta já na reta final de partida.

"A gente sabia que o jogo aqui era bastante difícil e resolvido nos detalhes, como foi. Essas adaptações têm que ser feitas. Fizemos ontem um treino com os meninos que vieram para nos ajudar. Os quatro atletas. A gente teve que diminuir a carga, mas passar algumas coisas, algumas orientações. Para sábado vai ser dessa forma também. A gente recupera um dia. Hoje, quinta-feira, a gente já descansa. Na sexta, a gente tem que colocar algumas coisas de campo para fazer algumas adaptações e correções, para no sábado enfrentar uma equipe forte fisicamente e muito bem organizada pelo Reinaldo. O trabalho vai ser bastante vídeo e correções. Agora, a gente precisa mais do que nunca de resultado".

O Tricolor tem apenas um ponto no Campeonato Carioca e segue sem vencer após duas rodadas. O time volta a campo no próximo sábado, às 19h, para enfrentar o Maricá em Moça Bonita. A partida é válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.

"(Utilizar mais jogadores do time principal) seria analisado jogo a jogo. Amanhã, a gente senta com o professor Mano e os membros da comissão técnica e vamos ver a necessidade de continuar o processo. Ainda não tenho essa resposta exata, mas amanhã com certeza a gente consegue passar alguma coisa para vocês em relação a isso. Esse era o planejamento. Vieram esses quatro jogadores, daqui a pouco vem mais três ou quatro. A gente vai fazendo algumas adaptações. Tivemos o plano de dar 60 minutos de jogar com esses atletas. A gente até correu um risco, primeira semana deles de treinamento, tivemos que ir um pouquinho a mais com o Freytes. Temos que seguir o planejamento para não perder a mão".