Rony está na mira do Fluminense - Cesar Greco/Palmeiras

Rony está na mira do FluminenseCesar Greco/Palmeiras

Publicado 15/01/2025 19:21

Rio - O Fluminense ainda não desistiu totalmente da contratação do atacante Rony, do Palmeiras. De acordo com o jornalista Victor Lessa, o Tricolor ainda mantém a proposta que foi recusada pelo atacante há alguns dias, mesmo com o incômodo por conta da postura do staff do camisa 10.

Sendo assim, a oferta ainda está de pé, caso Rony volte atrás na decisão. O Tricolor pagaria cerca de R$ 48 milhões ao Palmeiras para levar o atacante, que receberia um salário acima de R$ 1 milhão, contando com as luvas, em quatro anos de contrato.

Internamente, Rony é visto pelo Fluminense como um jogador ainda jovem e que pode dar retorno técnico. O nome do atacante de 29 anos agrada muito ao técnico Mano Menezes.

O futuro de Rony ainda é uma grande dúvida. Por opção técnica, o camisa 10 ficou fora da lista de relacionados para a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, e dificilmente ficará no time paulista.