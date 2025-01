Ganso em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 15/01/2025 12:42

Rio - Em busca de renovações contratuais com alguns jogadores do elenco, o Fluminense sacramentou alguns acordo, mas as conversas com outros ainda não teve um desfecho positivo. De acordo com informações do portal "GE", Paulo Henrique Ganso e Guga declinaram de novos contratos propostos pelo Tricolor.

Tanto o camisa 10 quanto o lateral têm contrato com o Fluminense até o fim do ano. A proposta tricolor foi de mais uma temporada, porém, os dois querem um vínculo mais longo. As partes seguem negociando e a boa relação com a diretoria tricolor faz com que as conversas tendam a evoluir nas próximas semanas.

Atleta mais antigo do elenco do Fluminense, Ganso chegou ao clube em 2019. Ele foi titular no primeiro ano, mas passou duas temporadas praticamente sem jogar. Sua volta por cima veio em 2022 e seu ápice com o título da Libertadores no ano seguinte. Na temporada passada, o camisa 10 foi um dos principais jogadores da equipe em uma temporada ruim. Com 35 anos, o Tricolor avalia se vale oferecer um contrato até o fim de 2027 para o ídolo.

Contratado em 2023, Guga foi peça importante na temporada gloriosa que o Fluminense teve, com direito a participação em jogos importantes como na final do Carioca, vencida com uma goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, e na semifinal da Libertadores contra o Internacional. Apesar de não ter sido titular, o lateral seguiu como um jogador importante também na temporada passada. Com 26 anos, o lateral tem muita lenha para queimar, mas o Tricolor avalia se vale a pena mantê-lo por mais tempo no clube.