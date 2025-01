Marcos Júnio defende o Sanfrecce Hiroshima - Divulgação / Sanfrecce Hiroshima

Marcos Júnio defende o Sanfrecce HiroshimaDivulgação / Sanfrecce Hiroshima

Publicado 14/01/2025 16:50

Rio - Revelado pelo Fluminense, Marcos Júnio, de 31 anos, atua no futebol japonês desde 2019, quando deixou o Tricolor. Torcedor do clube carioca, ele planeja um retorno, apesar de estar bem adaptado ao país. Em relação aos jogos da equipe do coração, o atacante prefere não assistir.

"Muitos torcedores me mandam mensagem. Tenho amigos até hoje no clube. Mas hoje eu evito um pouquinho de acompanhar, porque além de jogar eu sou torcedor. Eu fico vendo alguns jogos e passo raiva também, como outros torcedores passavam raiva comigo. Então, hoje eu procuro não ver muitos jogos do Fluminense", disse em entrevista ao portal "GE".

Campeão carioca e brasileiro em 2012 pelo Fluminense, Marcos Júnio foi o autor do gol do título da Primeira Liga, conquistada em 2016. Sobre o seu futuro, o atacante falou que ainda tem tempo de contrato com o Sanfrecce Hiroshima, sua atual equipe.

"Esse ano tive momentos de altos e baixos, mas foi um ano positivo. A gente teve a possibilidade de brigar pelo título, mas na reta final demos um vacilo. Tenho mais um ano de contrato e depois não sei o que eu vou fazer. Hoje eu estou muito feliz na Ásia. Mas, se tiver uma possibilidade de voltar para o Brasil, uma proposta boa, eu ficaria muito feliz. Tenho muita vontade de voltar a jogar aqui no Fluminense. Se eu tiver a oportunidade, com certeza não vou pensar duas vezes", afirmou.