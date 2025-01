Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Rony em treino do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 14/01/2025 10:10

Rio - A declaração de Leila Pereira de que o ciclo de Rony no Palmeiras chegou ao fim pode ser considerado um fator novo e reativar a negociação do atacante com o Fluminense. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor tem expectativa em relação a isso.

No entanto, o clube carioca não irá procurar novamente o staff do atacante e não pretende insistir. O entendimento é que como a presidente deixou claro que Rony não faz parte dos planos, alguma mudança de postura ocorra em relação ao staff.

"Houve sim uma negociação com um time carioca (Fluminense). Por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisava-se que o atleta acertasse com o clube.", disse a presidente sobre a negociação do Fluminense com Rony.

O Tricolor chegou a um acordo com o Palmeiras pela contratação do atacante, porém, Rony fez uma pedida salarial considerada muito acima das possibilidades do clube carioca, e com isso, o jogador, por ora, segue em São Paulo.