Riquelme Felipe teve personalidade em seu primeiro jogo como profissional - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 13/01/2025 15:03

Rio - Apesar do Fluminense ter empatado sem gols contra o Sampaio Corrêa na estreia no Carioca , a noite deste último domingo (12) foi especial para Riquelme Felipe. A joia tricolor, de 17 anos, fez sua estreia no elenco profissional e celebrou o feito.

"Estreia no profissional e titular, não tinha como ser melhor. Agradecer a todos que fizeram e fazem parte de tudo isso, data que ficará marcada na minha vida e na da minha família. Tão bom saber que todo esforço, toda luta, noites chorando querendo desistir de tudo, não foram em vão", disse nas redes sociais.

Titular, o meia, que sempre gerou expectativas desde a base, empolgou o torcedor em Moça Bonita . Com personalidade, gerou duas grandes chances de gol para o Flu no duelo, segundo o 'SofaScore'. Além disso, chamou a atenção com um lindo chapéu aplicado em um jogador do Sampaio no final do primeiro tempo que o deu confiança para o restante da partida.