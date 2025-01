Guga em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/01/2025 22:05

Rio - O Fluminense deve ganhar quatro reforços caseiros para a partida contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira (15), no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ignácio, Guga, Juan Freytes e Nonato participaram do treino desta terça-feira (15) com o time alternativo e devem ficar à disposição de Marcão.

cotado para ser titular e fazer sua estreia com a camisa tricolor. Regularizado no BID da CBF, o argentino treinou na lateral-esquerda na vaga de Rafael Monteiro, enquanto Guga deve assumir a lateral-direita. Ignácio e Nonato tendem a começar no banco. Freytes, inclusive, está, o argentino treinou na lateral-esquerda na vaga de Rafael Monteiro, enquanto Guga deve assumir a lateral-direita. Ignácio e Nonato tendem a começar no banco.

A provável escalação do Fluminense tem Vitor Eudes; Guga, Manoel, Davi Schuindt (Ignácio), Freytes; Felipe Andrade, Thiago (Nonato), Isaque, Riquelme, Paulo Baya, João Neto.



Na estreia do Campeonato Carioca, a equipe comandada por Marcão ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita.