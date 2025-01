Renê em entrevista coletiva - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 14/01/2025 11:32

Rio - Reforço mais experiente contratado pelo Fluminense para 2025, o lateral-esquerdo Renê, de 32 anos, explicou o motivo pelo qual optou pelo Tricolor. O jogador revelou os bastidores de seus últimos momentos no Internacional e também o contato que recebeu para jogar pelo clube das Laranjeiras.

"Esperei meu contrato acabar, tive conversas para renovar com o Internacional, mas não chegamos a um acordo que fosse bom para os dois lados. Recebi algumas sondagens, mas o Fluminense demonstrou mais interesse. O presidente já havia me procurado algum tempo atrás, e claro que quando surgiu a oportunidade não pensei duas vezes: pela história, pelo clube que é, pelo carinho do presidente e também pelo Mano Menezes", contou.

Em relação a perspectiva para a temporada, Renê elogiou o elenco do Fluminense. O lateral afirmou que acredita que o ano passado, quando o Tricolor lutou contra o rebaixamento foi uma exceção, e disse que a equipe irá lutar por conquistas neste ano.

"A expectativa é muito boa, o Fluminense vinha brigando por títulos nos últimos anos, em 2024, foi um ano complicado, com alguns problemas, mas acredito que o clube irá brigar por todos os títulos. Então, estou motivado para fazer história por mais um clube. Sei que a concorrência é grande, mas me motiva para fazer uma excelente temporada", afirmou.

Renê também falou sobre a concorrência na lateral esquerda. O veterano irá disputar posição com o colombiano Gabriel Fuentes, de 27 anos, que foi contratado pelo Fluminense no ano passado.

"Eu acompanho todos os clubes do futebol brasileiro, então, sei das saídas. Trabalhei com o Diogo, sei da qualidade que ele tem. O Marcelo, então, dispensa comentários. Tenho acompanhado o Fuentes e sei que ele tem muita qualidade. Não conversei muito com o Mano, mas é um treinador que conheço e tem um estilo que encaixa com o meu perfil. É um treinador multicampeão, que conhece bem o futebol brasileiro, e espero que a gente consiga conquistar títulos nesse clube, algo que não conseguimos no Inter", disse.