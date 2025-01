Jhon Arias em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 13/01/2025 17:50

São Paulo - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que conversou recentemente com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, sobre a possibilidade Jhon Arias vestir a camisa alviverde. A resposta do mandatário tricolor deixou claro que o colombiano não atuará em outro clube do Brasil.

"Ele é um grande jogador. Falei com o meu amigo e presidente Mário Bittencourt e ele foi muito objetivo, como eu gosto que seja. O Fluminense não tem interesse em negociar o atleta com um time brasileiro", afirmou em contato com a imprensa na apresentação do patrocinador master do Palmeiras.

Jhon Arias, de 27 anos, é jogador do Fluminense até dezembro de 2026, e o colombiano deseja deixar o Tricolor rumo ao futebol europeu. Caso chegue uma proposta do Velho Continente nos valores acordados entre o clube carioca e o colombiano, a operação será concluída.

Contratado pelo Fluminense em 2021, Jhon Arias foi protagonista no clube carioca nas últimas três temporadas. Ele conquistou uma Libertadores, uma Recopa de dois Campeonatos Cariocas.