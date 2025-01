Jogadores do Fluminense reunidos antes do jogo diante do CRB na Copinha - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 13/01/2025 16:42 | Atualizado 13/01/2025 17:00

São Paulo - Júlio Fidelis fez história ao abrir o placar na vitória por 3 a 0 sobre o CRB, no último domingo (13), que classificou o Fluminense para a terceira fase da Copinha . Ele anotou o gol de número 400 gol Tricolor na história da competição.

"Fico muito feliz e grato com a oportunidade de jogar e marcar um gol histórico em uma competição tão grande por um clube gigante. Só tenho a agradecer a Deus", disse Júlio, de apenas 18 anos, ao site do Flu.

Na entrevista, ele aproveitou para mandar uma mensagem para a família. Os pais e o irmão mais velho de Júlio se deslocaram de Macaé até Lins para vê-lo em ação no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

"Sou muito grato pelo que fazem por mim desde pequeno. Eles vieram de longe, estão sempre comigo e me deram bastante sorte. Só tenho a agradecer por tudo o que passamos até hoje", afirmou o lateral-direito.

Júlio Fidelis em jogo do Fluminense na Copinha Leonardo Brasil/Fluminense FC

Ele marcou aos 12 minutos do primeiro tempo. Enzo cobrou escanteio curto para Natan, que cruzou na medida para Júlio Fidelis cabecear e balançar as redes para o Tricolor.

"Acho que vai muito da imposição, de querer ajudar o time com gols e assistências. Gosto de estar ali, contribuindo na construção. Dou sempre meu melhor pelo Fluminense", pontuou Júlio.

No escanteio, Júlio Fidelis subiu e abriu o placar para os #MlksDeXerém! É o gol 400 do Flu na história da @Copinha! #VemQueTem



Assista ao jogo no @sportv! pic.twitter.com/xhkNhSFDwU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 13, 2025

A equipe carioca volta a campo nesta terça-feira, às 19h30, para enfrentar o Água Santa no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). Quem vencer garante vaga nas oitavas de final. Um empate forçará a decisão por pênaltis.

"Todos os jogos são difíceis. Estamos bem, mas com os pés no chão. Sabemos que tem muita coisa pela frente. Temos que procurar sempre evoluir, porque nosso objetivo é a final, no dia 25. Agora é descansar para o próximo jogo", finalizou o lateral-direito.