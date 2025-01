Marcão comanda o Fluminense no início do Campeonato Carioca - Lucas Merçon/Fluminense

Marcão comanda o Fluminense no início do Campeonato CariocaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/01/2025 21:54

Rio - A equipe alternativa do Fluminense deu a largada na temporada e estreou no Campeonato Carioca empatando sem gols com o Sampaio Corrêa em Moça Bonita neste domingo (12). Após a partida, o técnico Marcão, que é quem comanda o grupo no início da competição, afirmou que tira boas coisas mesmo sem uma vitória para começar bem 2025.

"Algumas expectativas muito boas, a gente estava esperando isso de alguns meninos. Eles estão hoje no profissional porque renderam lá embaixo. Hoje tiveram muito destaque, o Riquelme, Isaque, Davi... Aconteceram algumas mudanças nesse início, o próprio Thiago, que não vinha jogando, fez boa partida. O tempo é muito curto. A equipe adversária vem treinando desde novembro, a gente teve dez dias para organizar a equipe", disse Marcão.

O treinador elogiou a exibição do time formado majoritariamente por jovens das categorias de base e acredita que a evolução será nítida nos próximos compromissos.

"A gente está com meninos de 17 anos que ainda estão se formando fisicamente, a gente sabia que em algum momento eles iam sentir. Eles estavam muito bem no jogo. No geral, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, a equipe do Sampaio é muito forte, mas criamos muita situações, muito movimento, a gente fica feliz por isso. É lógico que a gente queria sair daqui com o resultado positivo por tudo que eles fizeram e criaram. É um primeiro momento, acredito muito em evolução ainda. No decorrer das partidas vamos ter evolução, a gente tirou lições muito positivas nesse jogo", completou.

Ao fim da primeira rodada, nenhum dos gigantes do futebol carioca conseguiu vencer. Além do empate do Flu com o Sampaio Corrêa, o Vasco também empatou com o Nova Iguaçu, e Botafogo e Flamengo perderam para Maricá e Boavista, respectivamente. Questionado sobre a necessidade de times alternativos, Marcão foi direto e recordou o fim tardio da temporada passada.

"O calendário. A gente terminou 8 de dezembro e tivemos que vir com uma equipe alternativa. Faz parte do processo. Temos Xerém. Quero agradecer os que encurtaram as férias. Temos que nos adaptar. É tudo novo para todo mundo. Os meninos responderam bem. Lógico que vai ter um momento que os garotos vão sentir. A gente vai mudando conforme eles vão sentindo."

Veja outras respostas do técnico do Fluminense:

Substituições apenas no fim



"A gente teve que fazer algumas escolhas, demos ênfase a uma equipe. A equipe estava jogando bem. Em outra situação eu tiraria o Riquelme um pouco mais cedo, mas se eu tiro o Riquelme com 60 minutos vocês me matam. A gente vinha bem, estava criando. Em algum momento que eles sentiram a gente foi mudando."

Destaques da geração do sub-17

"Melhor possível. O Isaque tem característica de movimentação. No segundo tempo pedimos para que ele aproximasse mais. O Sampaio Corrêa marcou bem. É um menino inteligente. O Wallace tem muita personalidade, acredito que vai estar muito com os profissionais. Tem um porte muito bom. O Riquelme é leve, alegre. No primeiro tempo estava um pouco afoito, querendo passar por três, mas depois organizamos. É um processo natural de crescimento. Não só agora, mas daqui a pouco com o Mano."

Atuação de Manoel

"O Manoel nós temos sempre que enaltecer. É um cara que sempre ajuda, veste a camisa de verdade. Chegou antes para ajudar, se colocou à disposição. É seguro, líder. Temos um carinho especial por ele."