Fluminense estreia no Carioca de 2025 com time formado por reservas, jovens da base e um reforço - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 11/01/2025 15:28

O Fluminense faz a primeira partida da temporada de 2025 no domingo (12), contra o Sampaio Corrêa, às 19h. E a estreia no Campeonato Carioca será com equipe alternativa, já que os titulares seguem apenas treinando. Com isso, o auxiliar técnico Marcão terá como novidades na escalação Riquelme Felipe e Isaque, dupla de destaque da geração 'Esquadrilha 07', campeã brasileira e da copa do Brasil sub-17 em 2024.

Além dos dois jovens de 18 anos, Paulo Baya será a única contratação de 2025 a estar em campo em Moça Bonita.



A provável escalação, publicada primeiro pelo site ge e confirmada por O Dia, deve ser: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Caio Amaral, Rafael Monteiro; Victor Hugo, Wallace Davi, Isaque; Riquelme Felipe, Paulo Baya, João Neto (Luan Brito).



Recuperados de cirurgias, Lelê e Ignácio ficarão no banco. Além do longo tempo de inatividade dos dois, a comissão técnica do Fluminense está preocupada com a qualidade do gramado do estádio do Bangu e quer evitar novas lesões aos dois.