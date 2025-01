Jhon Arias tem futuro indefinido no Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 10/01/2025 18:55

Rio - Ainda aguardando por uma oferta do futebol europeu, o meia colombiano Jhon Arias segue colocando os planos do Fluminense de uma renovação contratual na segunda prateleira. O jogador já manifestou o desejo de atuar no Velho Continente, e a diretoria tricolor acenou positivamente em caso de propostas futuras.

O sonho do Fluminense é, obviamente, uma extensão do contrato do ídolo. Desde agosto de 2024 há uma proposta de renovação por mais quatro temporadas com valorização salarial significativa. Arias, até então, não deu qualquer indício. As informações são do site "ge".

A primeira janela de transferências de 2025 será fechada no dia 28 de fevereiro. Uma venda só entra em pauta para times do exterior, um vez que o Tricolor não pensa em negociar o meia com rivais do futebol brasileiro.

Jhon Arias tem vínculo com o clube das Laranjeiras até agosto de 2026. São 195 jogos com a camisa tricolor, com 43 gols marcados e 42 assistências. Ele conquistou dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), a Conmebol Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).