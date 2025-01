Joaquín Lavega foi o quarto reforço do Fluminense para este ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Joaquín Lavega foi o quarto reforço do Fluminense para este anoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/01/2025 10:18 | Atualizado 11/01/2025 10:20

Rio - Reforço do Fluminense , Joaquín Lavega esteve no CT Carlos Castilho na última sexta-feira (10). O jogador tinha previsão de se apresentar ao Tricolor somente em fevereiro, depois de sua participação com o Uruguai no Sul-Americano Sub-20. No entanto, sua presença não foi para treinar com seus novos companheiros.