Mano Menezes reencontrou Fred no Fluminense e teve uma conversa importante no primeiro dia de trabalho. O treinador recordou um pedido feito pelo então dirigente, e que tem a ver com a decisão de barrar alguns medalhões do elenco de 2024.

Mano viveu uma situação parecida na época em que comandou o Cruzeiro, em 2019. Naquela época, colocou o próprio Fred no banco de reservas, o que causou problemas no trabalho e, consequentemente, a demissão. Só que, desta vez, o ex-atacante teve uma opinião diferente.



"Ele estava ainda diretor do Fluminense e, quando fomos ter a primeira conversa aqui no CT, ele me fez um pedido (...) Quando eu cheguei aqui, ele falou: 'Olha, uma das coisas que eu acho que o Fluminense precisa é que você faça o que fez comigo'. Fico orgulhoso disso, porque não são decisões fáceis. Não é qualquer treinador que pode tomar esse tipo de decisão. Mexe com muita coisa", revelou Mano em entrevista à TNT Sports, recordando o problema que teve com o então centroavante:



"Quando dirigi o Cruzeiro, chegou um momento em que tive que botar o Fred no banco. Nenhum jogador gosta, ele falou umas coisas, fomos eliminados pelo River Plate (na Libertadores). Ficou aquele clima, eu achei que era hora de sair e o Cruzeiro teve o desfecho que teve, infelizmente. O Fred disse: 'Ah, o treinador tá jogando só por uma bola'".



No Fluminense, o treinador barrou alguns medalhões, como Felipe Melo e Marcelo, além de Germán Cano que após se recuperar de lesão ficou no banco de Kauã Elias, para dar mais vigor físico à equipe. A opção funcionou e o Tricolor se livrou do rebaixamento.



"Não saio de casa predisposto a fazer isso. Essa é uma relação de alto grau de profissionalismo. Às vezes é mais traumático, às vezes menos. Mas o mais importante é o treinador fazer o que é melhor para a equipe. As decisões às vezes mexem com o ambiente. E mexer com o ambiente às vezes faz parte da resolução do problema", completou.