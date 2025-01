Cano em ação durante jogo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/01/2025 18:42

Fluminense chegou a um acordo para renovar o contrato de Germán Cano até o fim de 2026. Com vínculo válido até dezembro deste ano, o argentino e seu staff já sinalizaram positivamente para a extensão, que deverá ser assinada nos próximos dias. A informação é do perfil Jornada 1902.

O Tricolor já visava a renovação em dezembro de 2024, quando o centroavante recebeu sondagens de clubes brasileiros e outros times sul-americanos.

Cano tirou quatro dias de folga depois da vitória contra o Palmeiras, no Allianz Parque, que decretou a permanência do Flu na Série A. Desde então, o argentino treina diariamente para ter um desempenho melhor em 2025.



Após marcar 84 gols em duas temporadas, Cano teve um 2024 abaixo. O jogador passou um período lesionado e terminou o ano com somente sete gols marcados em 42 partidas.



Além de Cano, o atacante Keno já ampliou o vínculo com o clube até 2026. O clube também negocia outras extensões de contrato com Ganso e Samuel Xavier, ambos para 2026.