Kevin Serna e Juan Freytes foram companheiros no Alianza Lima, do Peru, e agora vão defender o FluminenseDivulgação / Fluminense FC

Publicado 09/01/2025 09:20

Rio - O elenco principal do Fluminense se reapresentou nesta última quarta-feira (9), no CT Carlos Castilho, e iniciou a pré-temporada. O primeiro dia de trabalho marcou o reencontro dos jogadores, incluindo dois ex-companheiros do Alianza Lima, do Peru: o zagueiro Juan Freytes e o atacante Kevin Serna.

Juan Freytes e Kevin Serna defenderam o Alianza Lima, do Peru, no ano passado. Ambos estiveram em campo nos dois confrontos contra o Fluminense, pela fase de grupos da Libertadores. O atacante chegou a marcar no empate em Lima e na derrota para os tricolores no Maracanã.

Kevin Serna foi contratado pelo Fluminense em julho do ano passado. O Tricolor pagou cerca de R$ 9,7 milhões por 70% dos direitos do jogador colombiano, que foi decisivo para a permanência do clube na elite do futebol brasileiro marcando os gols das vitórias sobre Cuiabá e Palmeiras.

Já Juan Freytes foi contratado para 2025. O zagueiro já estava treinando desde o dia 3 de janeiro junto com o elenco alternativo que disputará as primeiras rodadas do Carioca, sob o comando de Marcão. Por isso, a reapresentação do time principal marcou o reencontro dos ex-companheiros de Alianza Lima.

O Fluminense estreia no Carioca no dia 12, contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), em Moça Bonita. Nas primeiras cinco rodadas, o time será formado pela maioria de jogadores da base, além de alguns reservas e reforços. O time principal deve estrear no dia 29, contra o Botafogo, pela 6ª rodada.