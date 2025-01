Yago Ferreira tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/01/2025 21:58

Rio - O Fluminense encaminhou o empréstimo do meia Yago Ferreira, filho do ex-jogador Iranildo, para o Brasiliense. Sem espaço na equipe comandada por Mano Menezes, ele deve ser cedido por mais uma temporada e seguir os passos do pai, que é ídolo do clube da capital federal.

Yago já está em Brasília para passar por exames médicos e, caso seja aprovado, assinar contrato por uma temporada. Em 2024, o jogador também esteve em vínculo por empréstimo, mas com o Coritiba, e pouco foi utilizado durante a Série B.

Revelação do Campeonato Carioca de 2024 pelo vice-campeão Nova Iguaçu, Yago tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. As informações são do site "GE".

No início de 2025, havia a expectativa de que o jovem, de 23 anos, se apresentasse ao Tricolor no primeiro grupo, de atletas da base ou com pouco espaço, mas isso não aconteceu.