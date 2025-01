Rony, outrora alvo do Fluminense, em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 08/01/2025 18:59

Rio - Nada feito, e o Fluminense encerrou a negociação por Rony, do Palmeiras. Após enviar uma segunda oferta, esta também recusada pelo atacante, a diretoria tricolor decidiu que não fará novas investidas e deu ponto final às conversas.

O martelo foi batido nesta quarta-feira (8). O clube paulista deu sinal verde para o Fluminense prosseguir com as tratativas, e a nova proposta enviada contava com aumento salarial em relação à primeira. Rony, por sua vez, fez um pedido ainda maior e considerado fora da realidade do clube carioca. As informações são do site "GE".

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e conta com prestígio do técnico Abel Ferreira. Ele custou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões na cotação da época) ao Verdão por 50% do direitos econômicos e tem contrato até o fim de 2026.

Até o momento, o Fluminense acertou as chegadas de Marcelo Pitaluga, Juan Freytes, Hércules, Paulo Baya e Joaquín Lavega, e tem acordo encaminhado por Renê e Canobbio.