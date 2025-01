Ganso em treinamento do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ganso em treinamento do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/01/2025 18:58 | Atualizado 08/01/2025 20:30

a ausência de Paulo Henrique Ganso chamou a atenção. O meia teve problemas logísticos e não conseguiu comparecer. Rio - O elenco principal do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (8), no CT Carlos Castilho, para iniciar a pré-temporada de 2025. Porém,. O meia teve problemas logísticos e não conseguiu comparecer.

O Fluminense compreendeu e adiou a reapresentação. O camisa 10 é aguardado na manhã desta quinta-feira (9), no CT Carlos Castilho. Ganso, de 35 anos, disputará sua sexta temporada com a camisa tricolor e é considerado um dos pilares do time.

Contratado em 2019, Ganso oscilou nos primeiros anos e reencontrou o bom futebol a partir de 2022, se tornando o cérebro do meio-campo e um dos garçons do time. Na última temporada, foi o líder em passes para gols, com 10 — mesmo número de 2023.

Ganso é o único remanescente de 2019, ano que marcou o início da gestão do presidente Mário Bittencourt. O camisa 10 soma 267 jogos, 26 gols e 34 assistências, além de quatro títulos: dois Cariocas (2022 e 2023), uma Libertadores (2023) e uma Recopa Sul-Americana (2024).

O Fluminense estreia no Carioca no dia 12, contra o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), em Moça Bonita. Nas primeiras cinco rodadas, o time será formado pela maioria de jogadores da base, além de alguns reservas e reforços. O time principal deve estrear no dia 29, contra o Botafogo, pela 6ª rodada.