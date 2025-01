Rony está na mira do Fluminense - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 08/01/2025 14:26

Após o atacante recusar a primeira oferta, o Tricolor segue conversando com representantes do jogador em busca de um acordo salarial. A informação foi dada pelo "ge". Rio - O Fluminense não desistiu da contratação do atacante Rony, do Palmeiras., o Tricolor. A informação foi dada pelo "ge".

Em relação ao Palmeiras, já existe um acerto por parte do Fluminense. O time carioca recebeu o aval do Verdão para negociar com o camisa 10, que precisa ser convencido para o negócio ser sacramentado.

Além do Fluminense, Rony desperta interesse de outros clubes brasileiros, mas o Tricolor é quem está mais forte na disputa em relação ao cenário nacional. Uma saída para o exterior também é possível, e o staff do jogador aguarda uma investida de times árabes.

Um dos trunfos do Fluminense na negociação é a participação no novo Mundial de Clubes, em junho. O calendário do time tricolor é visto com bons olhos pelo atacante.

Enquanto não define seu futuro, Rony segue treinando normalmente no Palmeiras. O jogador se reapresentou no início desta semana e vem participando da pré-temporada.