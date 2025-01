Rony em treino do Palmeiras - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 07/01/2025 16:51

Rio - Rony recusou a oferta para se transferir para o Fluminense. O atacante do Palmeiras não foi seduzido pela proposta do Tricolor e está decidido a dar preferência para clubes do exterior. A informação é do "ge".

O Fluminense chegou a ter um acordo com o Palmeiras para contratar Rony. Porém, o staff do atleta deu resposta negativa e rechaçou qualquer chance de uma ida para as Laranjeiras.

O futuro de Rony ainda é incerto no Palmeiras. O clube paulista não se opõe a uma saída e uma transferência para o exterior é o mais provável. O camisa 10 é especulado em mercados como Arábia Saudita, Emirados Árabes, México e Estados Unidos.

Até o momento, o Fluminense já oficializou as chegadas do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O lateral-esquerdo Renê e o atacante Canobbio também estão acertados, mas ainda não foram anunciados.