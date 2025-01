Samarone em visita ao Museu Fluminense FC - Marcelo Gonçalves e Luiz Fernando Araujo/FFC

Samarone em visita ao Museu Fluminense FCMarcelo Gonçalves e Luiz Fernando Araujo/FFC

Publicado 07/01/2025 22:54

Rio - Ídolo do Fluminense , o ex-jogador Samarone viveu um dia especial nesta terça-feira (7). O campeão brasileiro de 1970 com o Tricolor conheceu as instalações do CT Carlos Castilho e, na sequência, visitou o Museu Fluminense FC.

O diretor de futebol do Tricolor, Paulo Angioni, recepcionou Samarone no Centro de Treinamento. O ídolo chegou ao local na parte da manhã. Lá, conheceu as instalações utilizadas pelos profissionais e recebeu camisas do Fluminense de presente. Além disso, viu sua ficha contratual, que fica armazenada em um arquivo no CT do clube.

"É uma felicidade estar no clube e ser tão bem recebido. Conhecer a estrutura do centro de treinamento é até assustador. O local é encantador, inovador e de uma tecnologia de última ponta. Nós não tínhamos nem 5% disso na época. Passa um filme na cabeça", disse Samarone, ao site oficial do Flu.

"Vi meu contrato, anotações e até informações de 'bicho'. Os jogadores têm uma infraestrutura de treinamento fabulosa para se apresentarem com a melhor condição física e técnica. É o que estamos vendo hoje com as grandes apresentações da equipe do Fluminense", completou.

Hoje foi dia de receber o ídolo Samarone no CT Carlos Castilho!



Sempre uma honra rever um dos craques do título do @Brasileirao de 1970! A casa é sua! pic.twitter.com/CzbewHbJX9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 8, 2025

Posteriormente, foi para a sede de Laranjeiras e visitou o Museu Fluminense FC. Por lá, reencontrou troféus que conquistou e viu homenagens a alguns de seus companheiros e técnicos.

"O dia foi muito emocionante. É impressionante ser um ídolo do clube, porque a torcida do Fluminense reconhece, abraça e acolhe. Me deixa muito emocionado o carinho que recebo. Eu acredito que isso vai perdurar para sempre, porque o clube registra toda nossa trajetória através dos livros, do Museu. Eu agradeço por poder sentir tudo isso e por ficar tão radiante e emocionado como estou agora. Chegar ao Fluminense foi a realização de um grande sonho de menino", afirmou o ex-jogador.

"Ganhamos a Taça Guanabara de 1966 de forma invicta, conquistamos o Campeonato Carioca de 1969 naquela final inesquecível contra o Flamengo, com o Maracanã lotado. Depois veio 1970, que é a glória. Essa conquista nos fez ser reconhecidos e admirados por todos. Foi uma felicidade muito grande a conquista do campeonato nacional de 1970, o primeiro do Fluminense. Sou muito feliz com todos os momentos que passei aqui de 1965 a 1971", concluiu.

Samarone defendeu o Fluminense entre 1965 e 1971. No período, disputou 210 jogos e anotou 47 jogos. Além disso, conquistou os seguintes títulos: Brasileirão (1970); Campeonato Carioca (1969 e 1971); e Taça Guanabara (1966 e 1969).