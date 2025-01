John Kennedy jogará pela primeira vez fora do Brasil - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 07/01/2025 14:28

Rio - John Kennedy se despediu do Fluminense após ter sua transferência para o Pachuca, do México, confirmada na noite da última segunda-feira (6) . Através de suas redes sociais, o atacante garantiu que o clube carioca será sempre a sua casa.

"Obrigado Fluminense Football Club e sua torcida apaixonada. Obrigado por ser meu lar e me acolher por tantos anos desde a minha chegada. Queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial a Xerém e a cada funcionário que está lá e faz do Fluminense ainda mais gigante todos os dias! Se hoje cheguei aqui, devo muito a tudo que vivenciei e aprendi lá. Obrigado diretoria, atletas e funcionários da equipe profissional. Juntos vivemos muitas lutas e conseguimos, com muita dedicação, corrigir a injustiça de 2008 e marcar nosso nome na história do clube", disse John Kennedy, que continuou.

"Está na hora de viver novos desafios, e vou em frente com a consciência tranquila de que entreguei meu máximo pelo clube. Sempre lembrarei com carinho dos clássicos e dos títulos da base até a conquista da Libertadores de 2023. Mas isso não é um adeus, pois o Fluminense sempre será minha casa. Por isso digo até logo. Carrasco ou Urso, sempre serei um Moleque de Xerém. Saudações Tricolores."

O clube mexicano pagará cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo de John Kennedy, válido até o final do ano. A negociação também envolve uma opção de compra de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos.

Herói da conquista da Libertadores de 2023, o jogador não conseguiu responder às expectativas na última temporada. Envolvido em casos de indisciplina e afastamento, ele teve desempenho muito abaixo dentro de campo e terminou o ano passado sem jogar na reta final.

Com a camisa do Fluminense, marcou 21 gols em 112 partidas.