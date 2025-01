Comemoração dos jogadores do Fluminense na Copinha - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do Fluminense na CopinhaLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 06/01/2025 20:32

São Paulo - O Fluminense garantiu vaga de forma antecipada na segunda fase da Copinha 2025. Isso porque venceu o Coimbra (MG) por 5 a 0 no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, nesta segunda-feira (6), pela segunda rodada do Grupo 10.

O Tricolor não tomou conhecimento do time mineiro e encaminhou a vitória logo no primeiro tempo, com os gols de Natan, Gean (contra) e Kelwin (2). Na segunda etapa, Wesley Natã fechou a conta.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos seis pontos e aparece na liderança da competição. O Linense, que também venceu na rodada, tem a mesma pontuação a ocupa o segundo lugar. As duas equipes já estão classificadas. Já o Coimbra e a Inter de Limeira, que ainda não pontuaram, estão matematicamente eliminados.

O Flu volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Linense no mesmo estádio. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo 10.