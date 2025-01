Wallace Davi começou a temporada de 2025 nos profissionais do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/01/2025 13:26

pode estrear pelos profissionais do Wallace Davi tem apenas 17 anos, mas jádo Fluminense . O jovem volante faz parte do grupo que disputará os primeiros jogos do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal faz pré-temporada. E não escondeu a empolgação pelo momento pelo qual passa.

"É muito gratificante, estou realizando o meu sonho. De onde eu venho é muito difícil ter essa oportunidade, e graças a Deus eu consegui integrar o grupo que vai começar o Carioca. Vamos trabalhar bastante para dar tudo certo e chegarmos preparados para a estreia", disse ao site oficial do Tricolor.



O ano de 2025 pode, inclusive, ser a continuação do grande 2024 que Wallace Davi viveu. Afinal, foi um dos destaques da geração sub-17 que conquistou os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria. Além disso, treinou com os profissionais e foi relacionado para quatro partidas, ficando no banco.

Ao chamar a atenção da comissão técnica do Fluminense, o volante ganhou uma oportunidade para se destacar e, assim, se firmar no elenco profissional na temporada.



"Os demais jogadores tiveram muito desgaste no fim do Brasileirão. Representar o Fluminense é algo que a gente sempre sonhou e agora temos a chance de realizar, de chegar no nosso objetivo”.



Quando o Fluminense joga

Sob o comando do auxiliar técnico Marcão, o Fluminense estreia no Campeonato Carioca no domingo (12), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita.