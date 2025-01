Renê em ação durante jogo do Internacional - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 05/01/2025 13:56 | Atualizado 05/01/2025 14:09

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Renê, ex-Flamengo. Ele, que estava livre no mercado após não renovar com o Internacional, deve assinar contrato válido por dois anos.

A busca por manter o equilíbrio entre jogadores jovens e experientes no elenco foi um dos argumentos para trazer o atleta, segundo o "ge". Além disso, o técnico Mano Menezes, que trabalhou com Renê no Inter, foi um entusiasta pelo acerto.

Hoje, o treinador conta com dois atletas para a posição: Gabriel Fuentes, de 27 anos; e o jovem Esquerdinha, de apenas 18. Na temporada passada, Marcelo rescindiu com o clube após um desentendimento com Mano Menezes. Já Diogo Barbosa foi anunciado como reforço do Fortaleza em dezembro do ano passado.

Renê é cria do Picos, do Piauí. Posteriormente, teve uma longa passagem pelo Sport. Em 2017, reforçou o Flamengo. Ele permaneceu no Rubro-Negro até 2022, quando chegou ao Inter, onde estava desde então.