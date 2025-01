O Liverpool contratou Marcelo Pitaluga em 20200 - Divulgação / Liverpool

Rio - O Fluminense está perto de oficializar o retorno de Marcelo Pitaluga. Isso porque o Tricolor e o Liverpool já assinaram todos os documentos para acertar a transferência do goleiro. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

A negociação não inclui uma taxa de transferência, mas o Liverpool mantém 40% dos direitos do jogador. O Fluminense, por sua vez, ficará com 60%.

Moleque de Xerém, Marcelo Pitaluga foi vendido em 2020 ao clube inglês sem nunca ter entrado em campo pelo profissional do Flu. Nos Reds, também não jogou na equipe principal - ficou no banco de reservas em sete jogos. Por outro lado, atuou com certa regularidade nas equipes sub-21 e sub-23.

Em solo europeu, ele passou as últimas temporadas emprestado, onde defendeu as cores do Macclesfield, da sétima divisão inglesa, do St. Patrick, da Irlanda, e do Livingston, da Escócia.

O goleiro deve ser o quinto reforço do Fluminense para a temporada 2025. Até o momento, o clube carioca fechou com o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Joaquín Lavega e Paulo Baya.