Juan Pablo Freytes é zagueiro do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Juan Pablo Freytes é zagueiro do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 04/01/2025 21:53

Rio - Anunciado como reforço do Fluminense neste sábado (4) , Juan Freytes se apresentou aos torcedores. Na entrevista que concedeu ao site oficial do Tricolor, ele disse que se considera um "um jogador batalhador", que gosta de "marcação, luta e garra". O zagueiro, de apenas 24 anos, admitiu pouca experiência, mas ressaltou que dará 100% de si nas partidas.

"Me considero um jogador batalhador. Sou predominante fisicamente. Gosto de marcação, de luta e garra. São minhas principais características, onde posso contribuir mais. Mesmo com a pouca experiência que tenho, vou contribuir com o clube dando meus 100% em cada jogo e seguir melhorando para dar as vitórias à equipe", afirmou Freytes.

O zagueiro estava no Alianza Lima e assinou contrato válido até o fim de 2028 com o clube carioca. O Tricolor adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta na negociação com os peruanos.

Juan Freytes foi revelado pelo Newell's Old Boys, da cidade de Rosário, e atuou pelo Independiente Rivadavia, antes de deixar o país. Na carreira, também jogou pelo Unión La Calera, do Chile, em 2023.

Na última temporada, o defensor enfrentou o Fluminense pela Libertadores e teve boa atuação. No total, ele entrou em campo em 40 jogos pelo Alianza Lima, fez quatro gols e deu quatro assistências.

Agora, Freytes é o terceiro atleta que atuava no futebol peruano a ser contratado pelo Fluminense, após enfrentar o clube pela Libertadores. No ano passado, o Tricolor trouxe Kevin Serna, também do Alianza Lima, e Ignácio, do Sporting Cristal.