Wendell defende o Porto desde 2021 - Divulgação/X @FCPorto

Wendell defende o Porto desde 2021Divulgação/X @FCPorto

Publicado 03/01/2025 19:31

Rio - O Fluminense teve uma proposta de 1,5 milhões de euros, mais 500 mil em bônus (quase R$ 13 milhões no montante total), aceita pelo Porto por Wendell. O lateral-esquerdo, no entanto, recusou a investida.

A oferta foi enviada há cerca de dez dias. Porém, dentro do clube português, há suspeitas de que o jogador firmou contrato com o São Paulo antes de janeiro, mês em que a janela de transferências abre.

Caso se confirme, o Porto avalia abrir uma queixa na Fifa, já que tal movimento viola as regras estipuladas pela entidade máxima do futebol. As informações são do jornal português 'A Bola'.

Os paulistas, por sua vez, só informaram recentemente ao Porto que irão negociar um pré-contrato com Wendell, que tem vínculo até junho deste ano. O desejo do São Paulo pelo lateral-esquerdo é antigo, e o clube conta com a vontade do atleta para ter um desfecho positivo.