Marcão comanda treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/01/2025 18:51

Rio - O Fluminense se apresentou nesta quinta-feira (2) no CT Carlos Castilho de olho na temporada de 2025. O primeiro grupo de trabalho é formado por jovens da base e atletas com pouco espaço, e será comandado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca pelo auxiliar Marcão.

A recepção foi feita por Mário Bittencourt, presidente, e Paulo Angioni, diretor de futebol. As primeiras atividades foram testes com a fisiologia do clube e exercícios na academia.

Se reapresentaram para os primeiros compromissos de 2025 os seguintes jogadores:

Goleiros: Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Gustavo Felix e Luis Felipe;

Zagueiros: Manoel, Ignácio, Felipe Andrade, Rodrigo, Davi Schuindt, Caio Amaral e Breno;

Laterais: Justen, Kaio Borges, Esquerdinha e Rafael Monteiro;

Meias: Isaque, Riquelme, Freitas, Oliver Matins, Victor Hugo, Wallace Davi, Thiago e Davi Melo;

Atacantes: Lelê, João Neto, Luan Brito, Lucas Felipe, Isaac, Marlon, Marcão, Palacios e Isac Martins;

O grupo com jogadores que atuaram pelo Tricolor até o fim do Brasileirão 2024, na campanha para escapar do rebaixamento, voltará a ação no dia 8 de janeiro após férias de 30 dias. A estreia do Fluminense no Campeonato Carioca será no domingo (12), contra o Sampaio Corrêa (RJ), em Moça Bonita.