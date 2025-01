Campeonato Carioca de 2025 terá início no dia 11 de janeiro - Divulgação

Publicado 02/01/2025 17:10

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) desmembrou, nesta quinta-feira (2), a primeira rodada do Campeonato Carioca. A competição terá início no dia 11 (sábado), com Botafogo e Maricá fazendo a partida de abertura no Nilton Santos, às 16h.

Na edição de 2025 da competição estadual, todos os 78 jogos terão o recurso do árbitro de vídeo (VAR) à disposição. O custo para isso se aproxima dos R$ 1,8 milhão.

Confira a primeira rodada do Carioca 2025:

11/1 (sábado) – 16h – Botafogo x Maricá – Nilton Santos

11/1 (sábado) – 16h30 – Nova Iguaçu x Vasco – Raulino de Oliveira

11/1 (sábado) – 19h – Bangu x Portuguesa – Moça Bonita

12/1 (sábado) – 16h – Flamengo x Boavista – Batistão

12/1 (domingo)– 16h – Madureira x Volta Redonda – Conselheiro Galvão

12/1 (domingo)– 19h – Fluminense x Sampaio Corrêa – Moça Bonita