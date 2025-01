Sérgio Conceição é o técnico do Milan - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 02/01/2025 22:30

Itália - Sérgio Conceição minimizou o encontro com seu filho Francisco na partida entre Juventus e Milan, válida pela semifinal da Supercopa da Itália. Na entrevista coletiva desta quinta-feira (2), o técnico do time rossoneri garantiu que "não há emoções" no duelo e reforçou que será um adversário em campo.

"Não estou animado, estou apenas um pouco resfriado e com febre. Em casa, sou o pai, em campo, um adversário, e ele pensa da mesma forma. Não há emoções, quero vencer. Ele tem as características de um jogador não convencional, com técnica acima da média", disse Sérgio Conceição.

"A Juventus tem muitos jogadores de qualidade, que são jovens e que trabalham duro. Eles sofreram poucos gols e jogam em uma formação compacta. Teremos que conseguir desmantelar sua excelente organização defensiva. Não quero minar a qualidade do meu time: trabalharemos juntos como um grupo", completou.

A partida acontecerá nesta sexta-feira, a partir das 16h (de Brasília), em Riad, na Arábia Saudita. Quem vencer avança à final, para enfrentar a Inter de Milão, que eliminou a Atalanta. A grande decisão está marcada para segunda, no mesmo horário.

Sérgio Conceição

Nascido em Coimbra, Sérgio Conceição defendeu como jogador a seleção de Portugal de 1996 a 2003. Ele teve seu auge no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando defendeu a Inter de Milão, o Parma e Lazio, todos da Itália.

Como treinador, seu principal trabalho foi no Porto, que dirigiu de 2017 a 2024. Pelo clube lusitano, ele conquistou 11 títulos, os principais foram três campeonatos nacionais.